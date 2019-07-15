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15июля
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сегодня, 11:16 2

В Благовещенске восстановили несколько сот метров изношенной ливневой канализации

В Благовещенске восстановили несколько сот метров изношенной ливневой канализации
Фото: admblag.ru

В Благовещенске завершились работы по восстановлению системы водоотведения на улице Воронкова от Кантемирова до Студенческой. Была проведена реконструкция более 300 метров ливневой канализации.

Работы проводила ООО «Сервер» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности было потрачено около 8,6 миллиона рублей.

На участке Воронкова между Кантемирова и Студенческой ливневая канализация была изношена и обладала слабой проводимостью дождевых вод. В ходе ремонта заменены дождеприемные колодцы, а также проложены поперечные каналы, которые позволят увеличить объем отведенных вод, сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь подрядная организация будет восстанавливать асфальтобетонное покрытие. Все работы планируют завершить до конца июля.

Как сообщало Амур.инфо, после сильных дождей улица нередко уходила под воду, создавая немало неудобств как для пешеходов, так и для автомобилистов.

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#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • Benvenutto

    Benvenutto
    1 час назад

    это прорыв-теперь заживём!

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Срок службы асбестоцементных труб (а именно из них в БЛГ раньше делали ливнёвку) = 30 лет.

    Если считать, что ливневая канализация = 2 х протяженность улиц БЛГ вдоль и поперёк, то 300 метров - это ниочём. это и 0,1% от необходимой перекладки не будет.

    А жители между прочим платят в том числе и за ливнёвку. А её не перекладывают. И трубы водоснабжения не перекладывают. И канализацию.

    За что платят жители?

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