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сегодня, 10:58 2

Амурчан приглашают поучаствовать в XVI международном заплыве «Дружба»

Амурчан приглашают поучаствовать в XVI международном заплыве «Дружба»
Фото: Амур.инфо

Международный заплыв «Дружба», который в этом году пройдет 8 августа, в Амурской области будет посвящен 80-летию Дня физкультурника. Региональное министерство спорта опубликовало правила участия в спортивном мероприятии. В сборную России войдут до 200 пловцов.

Торжественное открытие международного заплыва начнется 8 августа в 9:45. Команда российских пловцов соберется на набережной Амура между улицами Артиллерийской и Мухина. Старт назначен на 10:00. Предполагается, что чествование пловцов из Хэйхэ состоится в 10:45.

В ведомстве уточняют, что в заплыве смогут поучаствовать мужчины и женщины от 18 лет. Участники должны иметь опыт безостановочного плавания в открытой воде не менее 1 часа. Требуется медицинская справка о допуске к участию в заплыве. Пловцам от 45 лет нужна также справка от врача-кардиолога. Помимо этого, необходим договор медицинского страхования от несчастного случая. Участники должны иметь личный буй. Тренировочный заплыв для проверки готовности российских спортсменов назначен на 5 августа.

Как сообщало Амур.инфо, пловцам предстоит преодолеть дистанцию в 800-1 000 метров. Скорость течения Амура составляет примерно 2 метра в секунду, ожидаемая температура воды превысит 20 градусов.

В министерстве поясняют, что за счет средств областного бюджета в заплыве поучаствуют члены сборных команд Амурской области по плаванию, постоянные участники мероприятия (2014-2017) и участники боевых действий. Остальным спортсменам необходимо будет оплатить организационный взнос – 2 700 рублей.

Заявки на участие подаются в министерство спорта Амурской области до 1 августа 2019 года по адресу: город Благовещенск, улица Артиллерийская, 8.

Международный заплыв «Дружба» через Амур проводится в Благовещенске и Хэйхэ с 2001 года. Трижды его отменяли: в 2003 году – из-за всплеска атипичной пневмонии в Китае, в 2013 году – из-за наводнения, в 2018 году – из-за высокого уровня воды в Амуре. Как правило, заплыв проводили в середине июля.

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#Китай #спорт

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Комментарии
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  • Benvenutto

    Benvenutto
    1 час назад

    столько утопленников в этом году

  • Kadet_84

    Kadet_84
    22 минуты назад

    Если все 200 человек "организуются" по 2700, в чей карман упадёт 540 тысяч рублей?... За ЧТО???

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