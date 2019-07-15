На параде в Париже показали летающего человека

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Во Франции изобретатель Фрэнки Запата показал ближайшее будущее. Он пролетел на «летающей доске» над Елисейскими полями, где проходил парад в честь дня взятия Бастилии.

Запата поднялся в воздух во время парада, пролетел над Елисейскими полями, ненадолго завис в воздухе, после чего отлетел.

За полетом Запаты наблюдал в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и приглашенные на праздник лидеры стран Евросоюза, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

Это была первая демонстрация аппарата для полета над сушей. Устройство может быть использовано для разных задач, в том числе логистических, или как платформа для организации нападения.

Ранее Запата изобрел летающую платформу, которая использовала напор воды для того, чтобы парить в воздухе. Новый аппарат использует тягу турбинных двигателей и позволяет поднять в воздух одного человека. Изобретатель утверждает, что устройство может развить скорость 190 километров в час и летать без подзаправки до 10 минут, сообщает Forbes.

Запата заявил, что намерен на своем новом аппарате пересечь пролив Ла-Манш 25 июля – в годовщину первого полета через пролив, который 110 лет назад совершил Луи Блерио. Как отмечает France 24, это потребует заправки устройства на полпути.

Летающая платформа Запты похожа на «глайдеры» – устройства, на которых летали персонажи из фильмов про Человека-паука.