Амурчанин, зарегистрировавшись во Владивостоке, стал должником по кредиту
Житель Амурской области, который приехал на заработки во Владивосток, попал в неприятную ситуацию. Об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал пострадавший в полиции, он решил оформить временную регистрацию во Владивостоке через фирму, о которой узнал в объявлении. Спустя некоторое время мужчине позвонили из микрокредитной организации и потребовали вернуть деньги.
Оказалось, что по документам мужчины, которые он отдал компании для оформления регистрации, кто-то взял кредит. Сейчас амурчанин должен кредиторам 25 тысяч рублей.
Полиция разбирается в ситуации и устанавливает обстоятельства происшедшего.
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