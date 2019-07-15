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15июля
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сегодня, 10:41 0

Амурчанин, зарегистрировавшись во Владивостоке, стал должником по кредиту

Амурчанин, зарегистрировавшись во Владивостоке, стал должником по кредиту
Фото: Амур.инфо

Житель Амурской области, который приехал на заработки во Владивосток, попал в неприятную ситуацию. Об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал пострадавший в полиции, он решил оформить временную регистрацию во Владивостоке через фирму, о которой узнал в объявлении. Спустя некоторое время мужчине позвонили из микрокредитной организации и потребовали вернуть деньги.

Оказалось, что по документам мужчины, которые он отдал компании для оформления регистрации, кто-то взял кредит. Сейчас амурчанин должен кредиторам 25 тысяч рублей.

Полиция разбирается в ситуации и устанавливает обстоятельства происшедшего.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #финансы

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