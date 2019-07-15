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15июля
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сегодня, 10:20 5

Снимать наличные на кассах магазинов разрешат по всей России

Снимать наличные на кассах магазинов разрешат по всей России
Фото: www.pinkconnect.com

Эксперимент, позволяющий снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов, планируют распространить по всей России. Сейчас это разрешено лишь жителям малонаселенных пунктов, где не очень широкая банковская сеть.

Однако воспользоваться услугой россияне смогут, только сделав какую-нибудь покупку, пояснил заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

В ЦБ поддерживают масштабирование эксперимента.

Но специалисты спорят о введении новой услуги. Одни говорят о пользе подобных операций для самих торговых сетей, которые смогут отбить расходы на эквайринг. Другие утверждают, что принуждение делать покупки ради снятия налички противоречит правилам Ассоциации банков России, пишут «Известия».

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • TurboSound

    TurboSound
    2 часа назад

    были бы эти деньги

  • postal

    postal
    2 часа назад

    TurboSoundбыли бы эти деньги


    Ну да,три копейки обналичивать курям на смех:)))

  • nerro

    nerro
    2 часа назад



    противоречит правилам Ассоциации банков России



    магазин - это не банк, при чём здесь мнение "Ассоциации банков"?

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    Хорошо. Пришел покупатель, и говорит, хочу снять деньги. Денег в кассе нет. Или есть, но для расчета с поставщиками. Что тогда?

  • Мойй Господин

    Мойй Господин
    1 час назад

    Sapsanische

    Хорошо. Пришел покупатель, и говорит, хочу снять деньги. Денег в кассе нет. Или есть, но для расчета с поставщиками. Что тогда?



    Вот точно.

    Попросил разменять 200рублевочку-денег нет.

    Купил мороженку-сразу нашлись.

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