Снимать наличные на кассах магазинов разрешат по всей России

Эксперимент, позволяющий снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов, планируют распространить по всей России. Сейчас это разрешено лишь жителям малонаселенных пунктов, где не очень широкая банковская сеть.

Однако воспользоваться услугой россияне смогут, только сделав какую-нибудь покупку, пояснил заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. В ЦБ поддерживают масштабирование эксперимента. Но специалисты спорят о введении новой услуги. Одни говорят о пользе подобных операций для самих торговых сетей, которые смогут отбить расходы на эквайринг. Другие утверждают, что принуждение делать покупки ради снятия налички противоречит правилам Ассоциации банков России, пишут «Известия».

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#финансы #экономика

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Нина Гвоздкова