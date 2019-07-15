В Свободном дети купаются в канаве, наполненной водой (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео из города Свободный. На нем запечатлены дети, которые купаются во рве с водой.

«Неделю назад выкопали ров за домом, для отвода воды от подвала... Дети теперь его используют по назначению», – пишет инстаграм-паблик notsvb со ссылкой на одну из подписчиц.

Адрес дома не уточняется. В комментариях к посту один из пользователей спросил, где это происходит, и ему ответили, что на улице Кручинина. Также прозвучал ответ: улица Проезжая, 39.

Мнения юзеров относительно увиденного разделились. Одни сочли происходящее опасным: «Когда случится трагедия, кто будет веселиться?», другие – просто забавным: «Счастливое детство без телефонов».