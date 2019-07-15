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сегодня, 10:19 3

В Свободном дети купаются в канаве, наполненной водой (видео)

В Свободном дети купаются в канаве, наполненной водой (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео из города Свободный. На нем запечатлены дети, которые купаются во рве с водой.

«Неделю назад выкопали ров за домом, для отвода воды от подвала... Дети теперь его используют по назначению», – пишет инстаграм-паблик notsvb со ссылкой на одну из подписчиц.

Адрес дома не уточняется. В комментариях к посту один из пользователей спросил, где это происходит, и ему ответили, что на улице Кручинина. Также прозвучал ответ: улица Проезжая, 39.

Мнения юзеров относительно увиденного разделились. Одни сочли происходящее опасным: «Когда случится трагедия, кто будет веселиться?», другие – просто забавным: «Счастливое детство без телефонов».

Просмотров всего: 845

#дети #Свободный

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    2 часа назад

    на заре мироздания. когда только застриивался микрорайон № 3, там после дождей повсеместно заместо луж - мини-озёра возникали.

    А уж по ул. Воронкова - так вообще - река. и купались в них, и машины выталкивали и ничё. никто не умер, не заболел. Ну разве что ножки царапали но это жеж мелочь.

  • Алиса65

    Алиса65
    30 минут назад

    То же самое у нас во дворе после "благоустройства" на ул Авиационной. Был двор, как двор, нужно было просто засыпать несколько ям и сделать заезд во двор. Вместо этого сделали во дворе бассейн и проезд через весь двор прямо под окнами.

  • Мойй Господин

    Мойй Господин
    27 минут назад

    Написатель

    на заре мироздания. когда только застриивался микрорайон № 3, там после дождей повсеместно заместо луж - мини-озёра возникали.

    А уж по ул. Воронкова - так вообще - река. и купались в них, и машины выталкивали и ничё. никто не умер, не заболел. Ну разве что ножки царапали но это жеж мелочь.



    Ага.

    И на цистернки советского полновесного жигулевского в людных местах зожники не матерились.

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