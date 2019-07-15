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15июля
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сегодня, 10:17 8

В Тамбовском районе завершилось выдвижение кандидатов на пост главы

В Тамбовском районе завершилось выдвижение кандидатов на пост главы
Фото: избирательная комиссия Амурской области

В Тамбовском районе завершился период выдвижения кандидатов на должность главы. Об окончании приема документов на заседании облизбиркома рассказал председатель районной избирательной комиссии Иван Щукин. На пост руководителя района претендуют 6 человек.

Трое политиков – самовыдвиженцы. Это предприниматель Артур Вишневский, налоговый инспектор Александр Костенко и замдиректора пансионата «Приозерье» Александр Рамзин.

«Единая Россия» выдвинула действующего главу района Николая Змушко. От КПРФ за пост руководителя района планирует бороться предприниматель Виктор Комаров. ЛДПР на выборах собирается представить депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш.

Выбирать нового главу жителям Тамбовского района предстоит 8 сентября.

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#выборы

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Комментарии
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  • Benvenutto

    Benvenutto
    1 час назад

    самый привлекательный из всех это Труш-за ЕР голосовать после их реформ не будут-Комаров странный человек-остальные номер отбывают

  • какос

    какос
    1 час назад

    Особенно Рамзин не тяти ни мамы , но зато должность написал . Пастухом его хвасты крутить!

  • какос

    какос
    1 час назад

    Особенно Рамзин не тяти ни мамы , но зато должность написал . Пастухом его хвасты крутить!

  • Мойй Господин

    Мойй Господин
    1 час назад

    Для всех кандидатов Тамбовка уж точно стартовый полигон для карьерного роста.

    Поэтому голосить смысла нет ни за кого.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Народ выберет Труша)

  • Мойй Господин

    Мойй Господин
    1 час назад

    Нур

    Народ выберет Труша)



    Они его знать не знают.

    Это на АИ он суперзвезда.

    Для 200 человек.

  • Benvenutto

    Benvenutto
    1 час назад

    Зато в Тамбовке все хорошо знают Змушко и поэтому голосовать будут за Труша-протестное голосования

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Benvenutto

    Зато в Тамбовке все хорошо знают Змушко и поэтому голосовать будут за Труша-протестное голосования



    и я о том же)

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