В Тамбовском районе завершилось выдвижение кандидатов на пост главы

Фото: избирательная комиссия Амурской области

В Тамбовском районе завершился период выдвижения кандидатов на должность главы. Об окончании приема документов на заседании облизбиркома рассказал председатель районной избирательной комиссии Иван Щукин. На пост руководителя района претендуют 6 человек.

Трое политиков – самовыдвиженцы. Это предприниматель Артур Вишневский, налоговый инспектор Александр Костенко и замдиректора пансионата «Приозерье» Александр Рамзин. «Единая Россия» выдвинула действующего главу района Николая Змушко. От КПРФ за пост руководителя района планирует бороться предприниматель Виктор Комаров. ЛДПР на выборах собирается представить депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш. Выбирать нового главу жителям Тамбовского района предстоит 8 сентября.

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#выборы

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Наталья Храмова