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Собаки съели тело хозяина вместе с костями и одеждой

Собаки съели тело хозяина вместе с костями и одеждой
Фото: Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay

57-летнего американца съели собаки, оставив от его тела всего несколько костей. Доказательством этого стал тест ДНК.

Фредди Мэк (Freddie Mack) жил в США в отдалении от городка Винус. Он мало общался с людьми и предпочитал общество 18 собак, которых держал на своем участке. Раз в две недели к нему приезжали родственники, чтобы свозить в магазин за продуктами. В мае они, как обычно, приехали проведать родственника, но не обнаружили его на месте.

Тогда они написали заявление в полицию о пропаже Мэка. Родственники пытались проникнуть в дом мужчины, однако агрессивные собаки не давали ему этого сделать. Полицейские усыпили собак, и проникли в дом, но хозяина там не нашли. Осмотр участка при помощи беспилотника также не дал результата.

15 мая полицейские вновь приехали на участок и обнаружили небольшой фрагмент кости возле одной из будок. Тогда полицейские стали изучать экскременты собак и обнаружили в них волосы и кусочки ткани. Генетический анализ показал, что они принадлежали Мэку. Эксперты вынесли заключение, что мужчину съели его же собаки.

«Поначалу мы отреагировали на это с некоторым недоверием, потому что не осталось ничего», – сказал Washington Post шериф округа Джонсон Адам Кинг (Adam King). Следователям не удалось вспомнить другие случаи, когда домашние животные съедали тела хозяев полностью.

13 собак Мэка усыпили за агрессивность. К тому времени они успели убить двух других собак. Три собаки погибшего мужчины еще живы и находятся в приюте, сообщает «Лента.ру».

В 2013 году собака загрызла ребенка в Благовещенском районе. Собака, охранявшая территорию, нанесла трёхлетнему ребенку рваную рану в области шеи. Мальчик скончался на месте происшествия.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • капрал

    капрал
    25 минут назад

    И правильно сделали, ибо нефиг столько собак разводить, если не можешь прокормить.

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