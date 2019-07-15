Центробанк предложил отложить реформу накопительной пенсии до 2020 года

Публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России может быть перенесено на 2020 год. Такую возможность обсуждают Банк России и Минфин РФ. Ранее планировалось, что реформа будет запущена уже с 1 января 2020 года.

Перенести обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала предлагает Центробанк. По мнению регулятора, полная добровольность участия населения в ИПК лишает реформу пенсионных накоплений смысла, пишет РБК.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента Владимира Путина, объяснили два собеседника, близких к ЦБ. В Банке России на запрос РБК не ответили, Минфин отказался от комментариев.

ИПК – это новая пенсионная модель, которую разработали Минфин и ЦБ. Концепция системы была представлена еще в 2016 году. ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости. Новый раунд обсуждения реформы начался в 2018 году после формирования нового состава правительства. ИПК планировалось запустить с 1 января 2020 года.

Две важнейшие задачи реформы – повысить уровень пенсий и дать стране источники длинных денег, говорила Набиуллина в конце марта. По ее словам, формирование внутренних источников длинных денег – это вопрос в том числе финансовой стабильности России.

По замыслу Минфина и ЦБ, работающие россияне – участники системы ИПК – будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0 % в первый год подключения к системе до 6 % через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.

Главным спорным вопросом в концепции ИПК стал принцип подключения граждан к системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК с зарплат. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на статье 158 ГК РФ, согласно которой «молчание признается выражением воли». Чтобы не участвовать в системе ИПК, необходимо было бы подать работодателю заявление об отказе.

Однако вариант подключения «по умолчанию» вызывал принципиальные возражения социального блока правительства. Чтобы запустить процесс публичного обсуждения, Минфин в августе 2018 года разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК. Однако из-за негативной реакции россиян на повышение пенсионного возраста обсуждение реформы накопительной пенсии было отложено, признавал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он выражал надежду, что «страсти улягутся» и Минфин сможет обнародовать проект ИПК. Однако результаты закрытого опроса населения, проведенного ВЦИОМом по заказу администрации президента в январе 2019 года, показали резко негативное отношение граждан к любым пенсионным изменениям из-за увеличения возраста выхода на пенсию, рассказывал РБК федеральный чиновник. В ходе межведомственного обсуждения системы ИПК чиновники, по данным источников РБК, рассматривали взамен автоподписки более мягкие, квазидобровольные варианты подключения к системе – например, через подачу работниками заявления работодателю.

Однако Владимир Путин потребовал сделать систему полностью добровольной. Минфин переписал пакет законопроектов о введении ИПК с учетом полностью добровольного подключения к системе, сообщили два собеседника РБК, близких к правительству. Но против этого варианта категорически выступила Эльвира Набиуллина, которая предложила отложить обсуждение ИПК на следующий год.

Введение ИПК на фоне долговременного снижения реальных денежных доходов населения (только в 2018 году они показали околонулевой рост – на 0,1 %) несет дополнительные риски. В краткосрочном и среднесрочном плане это фактически новый налог на зарплату, который снизит реальные доходы населения и, соответственно, потребительский спрос, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Накопленные на пенсию деньги могут в будущем обесцениться, если будут неправильно инвестироваться. Таким образом, потенциальные последствия могут заключаться в дальнейшем росте закредитованности населения вследствие падения его доходов и ухудшении качества жизни, заключает эксперт.