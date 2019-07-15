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15июля
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сегодня, 09:37 0

В Свободном опрокинулся подъемный кран (фото, видео)

В Свободном опрокинулся подъемный кран (фото, видео)

В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия в Свободном. Там опрокинулся подъемный кран.

Как пишет инстаграм-паблик svbnews, это произошло на стройке многоквартирного дома по улице Станиславского. Факт происшествия ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе администрации Свободного: кран на стройке опрокинулся 14 июля. Обращений в администрацию о какой-либо помощи не поступало.

По предварительным сведениям, происшествие случилось из-за перегрузки крана, люди не пострадали.

Фото, видео: instagram.com/svbnews, instagram.com/notsvb

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#происшествия #Свободный

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