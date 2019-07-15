Аномальная жара стоит на Аляске: обзор прессы

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Москвич отдал мошенникам 136 миллионов рублей; стресс от непогоды можно снять ярким зонтом; королева Великобритании любит коктейль из джина с Дюбонне. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Для начала «Убойная сила», где я прочел о том, как некий москвич решил обменять рубли на доллары и стал подыскивать для этого подходящий банк. Знаете, как это бывает: где-то курс не устраивает, где-то кассирша не так выглядит – мало ли нюансов. И вот нашел он подходящий банк и принес туда свои 136 миллионов рублей, а тут спецслужбы, мол, руки вверх, предъявите документы, то-сё… Бить не били, но деньги для проведения оперативных мероприятий изъяли – а что, всё правильно: надо же посмотреть – не фальшивка ли, не сворованы ли, да мало ли что интересует спецслужбы. Ну так вот, изъяли у москвича деньги (надо отметить, у безработного москвича) и сказали, чтобы за справкой приходил на следующий день. Тот пришел в полицию на следующий день, а ему сказали, что надо было бы вчера прийти – за сутки-то далеко те спецслужбисты могли убежать.

А вот если бы я был безработным, как тот москвич, я бы хранил миллионы в рублях и в сберегательной кассе.

Вам статья

Кстати, о миллионах. «Известия» рассказали об очередной публикации журнала Forbes, назвавшего 100 богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании. Их совокупный доход составил примерно 71 миллиард рублей.

Список возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов – его доход составил почти 10 миллиардов рублей. Вторую строчку занял депутат заксобрания Челябинской области, миллиардер Константин Струков, чье состояние Forbes оценивает в 1,9 миллиарда долларов. Он задекларировал доход в 4,46 миллиарда рублей. Ну и т.д.

В рейтинг вошли многие влиятельные на федеральном уровне фигуры, например, вице-премьер Юрий Трутнев (суммарный доход семьи – 540,55 миллиона рублей), гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (529,7 миллиона рублей), экс-министр обороны Анатолий Сердюков (270,03 миллиона рублей), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (231,4 миллиона рублей) и другие.

И вот вспоминаю я доходы наших президента и премьера, их подержанные автомобили и прицепы к ним, и праведный гнев заполняет сердце мое, когда читаю о доходах подчиненных им чиновников! Думаю, что и вы такие же чувства испытываете, да?

Также в номере

Понимаю, что от информации о чужих деньгах вам ни жарко и ни холодно, поэтому переключусь на погоду. На Аляске, которая частично, как вы знаете, находится в Заполярье, зафиксированы рекордные температуры. Когда было видано, чтобы в Анкоридже столбик термометра поднимался до 32,2 градуса! Полнейший температурный рекорд!

В «Панораме» отмечается, что средняя температура для этого времени года – 18 градусов. Неподготовленные к жаре жители испытывают проблемы со здоровьем, в окрестностях города начались пожары, реки переполнены талой водой. А еще жара привела к массовой гибели птиц.

Напишут же такое

Понимая, что переход от финансов к непогоде был достаточно резким и прямолинейным, постараюсь смягчить эффект советами психиатров, как избежать хандры во время дождей и перепадов атмосферного давления. Учитывая свой весьма богатый жизненный опыт, я только снисходительно улыбнулся, увидев в «Собеседнике» заголовок, гласящий о том, как избавиться от стресса в непогоду. Сейчас, когда специализированные магазины находятся в полушаговой доступности от квартиры, лекарство от стресса не проблема! Но в тексте о лекарстве – ни слова. Психотерапевты рекомендуют приобрести яркий плащ и красивый зонт, а также постоянно напоминать себе, что дождь не вечен. Один из спецов советует обратить внимание на то, что осадки прибивают пыль, а молнии являются очень красивым природным явлением. А другой пишет, что надо почитать книгу и приготовить вкусный ужин.

Подумав мрачно: «Умники» и зевнув, я переключился на более веселое сообщение газеты «Труд-7». А подобные советы пусть читают жители Аляски. Зонтик, видите ли, разноцветный.

На посошок

Напоследок, как и обещал, «Труд-7», рассказавший, что королева Великобритании 93-летняя Елизавета II назвала свои пристрастия в алкоголе. Королева отдаёт предпочтение коктейлю из джина с Дюбонне – она может выпить в день не меньше трёх порций любимого напитка.

И порадовавшись за истинную леди, которой и на фиг не нужны советы психиатров, завершаю обзор.