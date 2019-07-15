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15июля
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сегодня, 09:10 0

Владимиру Константинову не понравилось, как выглядит Свободный из окна автобуса

Владимир Константинов сказал, что Свободный выглядит как беспризорник. Глава, проехавшись в автобусе, проверил работу специалистов управления ЖКХ и МКП «Дорожник».

Маршрут автобуса, в котором с главой ехали специалисты и руководители организаций , пролегал по улицам Карла Маркса, Литвиновской, Серова, Лазо, Станиславского, Комарова, Ленина, Михайло-Чесноковской, Шатковского, Луговой, Гидротехнической, сообщает gzt-sv.ru.

Глава города увидел ямы перед «зебрами», покосившиеся дорожные знаки, сужение дорог из-за неудовлетворительного содержания, траву в прилотковых зонах, разросшиеся кустарники, и мусор.

В итоге Владимир Константинов предложил подчиненным два варианта развития событий: заставлять и учить коллективы работать, либо разогнать работников и набирать новых.

«Свободный выглядит, как беспризорник, так нельзя относиться к городу! Да ливни, да пока идут конкурсы на асфальтирование, но нельзя забывать о благоустройстве. Обучайте специалистов, отправляйте на курсы, расширяйте штат, учите быть хозяевами в городе и видеть беспорядок глазами простых жителей! Пока его вижу я и люди, которые мне пишут в Инстаграм – так не пойдет, всякому терпению есть предел, учтите это», – заявил глава Свободного.

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#ЖКХ #Свободный

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