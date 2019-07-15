В Архаре утонула девочка, в Дмитриевке – мужчина

Фото: Амур.инфо

В минувшие выходные, 13-14 июля, утонули еще два человека. Это девочка и мужчина.

11-летняя девочка утонула в поселке Архара Архаринского района. Трагический случай произошел на реке Архара, сообщила ИА «Амур.инфо» очевидица. В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ данный факт подтвердили.

«Девочка ушла под воду, пятеро мужчин взрослых не смогли ее найти. До сих пор девочка не найдена, сегодня ждут водолазов», – рассказала очевидица, добавив, что случай произошел во время купания.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области сообщает, что в селе Дмитриевка Ивановского района, купаясь в реке Ивановка, утонул мужчина.