Грозы, ливни: прогноз погоды в Амурской области на 15 июля

Фото: Амур.инфо

15 июля в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов слабые, умеренные дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, при грозе порывы составят до 15 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 23...28, местами около 20. В Благовещенске переменно облачно, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с юго-востока дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова