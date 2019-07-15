Грозы, ливни: прогноз погоды в Амурской области на 15 июля
15 июля в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов слабые, умеренные дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, при грозе порывы составят до 15 метров в секунду.
Температура воздуха – плюс 23...28, местами около 20.
В Благовещенске переменно облачно, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с юго-востока дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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