При пожаре в селе Ивановка получил ожог и отравление мужчина

14 июля был пожар в селе Ивановка. При происшествии пострадал один человек.

Сообщение о пожаре в Ивановке на улице Ленина поступило в 14:19. Загорелась пристроенная к жилому дому веранда. Прибывшие на место огнеборцы за 13 минут ликвидировали открытое горение.

В результате пожара повреждены по всей площади веранда и дом изнутри. Пострадал мужчина 1962 года рождения, он получил ингаляционное отравление бытовым газом и ожог второй степени левой кисти.

Пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации бытовых газовых устройств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.