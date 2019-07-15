В Амурской области число невыездных должников выросло на 70 процентов

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3 % взрослого населения страны (3,429 миллиона человек). Согласно данным ФССП, число невыездных должников с начала года в целом по России выросло на 31 %. В Амурской области – на 70 %.

Более чем на 30 % выросло число невыездных должников в 44 регионах России, в том числе в 24 регионах – в полтора и более раза.

Самый большой прирост – в Волгоградской области (в три раза – до 103 тысяч человек), в Приморском крае (в 2,8 раза), в Липецкой (в 2,4 раза), Астраханской области и Кабардино-Балкарии (в два раза). Более чем на 90 % выросло число невыездных в Самарской области и Татарстане, на 70 % – в Амурской области, республиках Коми и Ингушетии, на 60 % – в Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, в Хакасии, Северной Осетии и Республике Алтай.

В абсолютных цифрах самый большой прирост по числу невыездных должников дала Москва (на 86 % – до 157 тысяч к началу лета). Следом по числу самых больших списков невыездных должников идут Татарстан (145 тысяч), Краснодарский край (144 тысячи), Московская область (142 тысячи), Башкирия (140 тысяч), Красноярский край (130 тысяч), Ростовская (128 тысяч), Волгоградская (103 тысячи) и Новосибирская (100 тысяч) области.

В общей сложности невыездные должники накопили долгов на 1,441 триллиона рублей, из которых больше трети приходится на ЦФО, пишет ТАСС.