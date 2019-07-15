Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения

Восход Солнца: 04:35

Заход Солнца: 20:35

Солнце в Раке.

Овен. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском, – вас ждет успех. Вечер посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей формы.

Телец. Сегодня вероятны ошибки при оформлении документов, негативные результаты при обращении к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Особенную осторожность следует проявлять Тельцам творческих профессий: удача может отвернуться от вас в любой момент. Выгодное предложение или видимый прогресс в делах окажутся сомнительными.

Близнецы. Этот день связан со многими мелкими неприятностями. Рекомендуется осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело.

Рак. Сатанинский день. На работе и дома вероятны нестабильность, эмоциональная несдержанность, раздражительность. Не исключено, что в сфере профессиональной деятельности субъективная оценка ситуации или нежелание следовать здравому смыслу заставят гоняться за пустыми прожектами.

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Лев. Активный, творческий день. Сильно выраженные индивидуальные и духовные начала помогут вам найти новых союзников или в достаточно авторитетной и гармоничной форме привлечь к своим целям единомышленников. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

Дева. Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы.

Весы. День благоприятный для получения информации, знаний. Запланированная на сегодня поездка будет успешной. Возможно, к вам обратятся за помощью и советом в трудных личных проблемах.

Скорпион. Звезды предупреждают о неприятностях, поэтому постарайтесь избегать резких выражений и злоупотребления алкоголем. Внимательно отнеситесь к коллегам. В конце дня не исключена конфликтная ситуация. При определенных душевных затратах вопрос будет разрешен. Сдерживайте свои эмоции. Не поддавайтесь на провокации.

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Стрелец. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит успех в сфере профессиональной деятельности или в личных отношениях. Нравственная чистота, соответствие поступков и слов мыслям и чувствам будут по достоинству оценены лицами противоположного пола или руководством

Козерог. День покаяния, нравственного очищения, получения информации. Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров.

Водолей. Возможно, вам придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым знакомым. Существует вероятность нервного стресса, и, если вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Трудности и препятствия, стоящие на вашем пути, будут преодолены.

Рыбы. Звезды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлеченность делом и умение рационально распределять время положительно скажутся на результатах работы. В личной жизни вероятны обманы. Новое знакомство закончится разочарованием.

Астролог: Вальдемар Небоходцев