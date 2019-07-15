Гороскоп на неделю 15 – 21 июля: к Овнам будут придираться, а Рыб ждут сложности с партнером

Общий астрологический прогноз на неделю с 15 по 21 июля для всех знаков Зодиака.

Овен. Ваш начальник будет пребывать не в самом лучшем расположении духа – ждите придирок с его стороны. Только не принимайте их близко к сердцу, это просто эмоции.

Телец. На этой неделе у вас не должно быть серьезных проблем со здоровьем. Будьте бдительны и осторожны в общении с коллегами, не стоит болтать на этой неделе лишнего.

Близнецы. Финансовые трудности, которые свалятся на вас в июле как снег на голову, окажутся не такими значительными, как покажется на первый взгляд. Не спешите бить тревогу. Составив четкий план выплат, вы поймете, что разделаешься с долгами в кратчайшие сроки.

Рак. На этой неделе вам, скорее всего, удастся заставить кого-то из окружающих взять на себя какие-то обязательства, разгрузив тем самым вас или того, кто сейчас вам нужен для каких-то особых целей или проектов.

Читайте также

Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения

Лев. Большое значение для Львов в этот период приобретает общение. У вас может появиться потребность делиться с окружающими своими идеями и вдохновлять их на совместные дела.

Дева. Девы почувствуют в себе прилив силы. Вы не будете ни в чем сомневаться, а принятие любых решений будет очень легким. В этот период Девы смогут расставить точки над «и» и наметить себе будущий путь.

Весы. На этой неделе Весам придется соблюдать какие-то правила, чтобы сохранить то, что вы имеете, и не спровоцировать неприятности. Кроме того, есть вероятность посещения какого-то важного мероприятия, на котором вы тоже будете вынуждены действовать и вести себя строго по регламенту.

Скорпион. Жизнь во многом заключается для Скорпионов в постановке проблем и поиску методов их устранения. Об этом говорят все, но Вы или не верите им, либо не считаете нужным менять тактику. Ибо жизнь без проблем – как еда без соли, вспомнить потом будет не о чем. И, во-вторых, если с хорошим настроением и задором, то почему бы и не побороться?

Читайте также

Гороскоп на июль 2019 года: У Стрельцов сбудется мечта, а Близнецы проявят упрямство

Стрелец. Стрельцам на этой неделе предстоит много и интенсивно трудиться, и это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои силы, чередуя отдых с работой.

Козерог. Будьте внимательны. Сейчас очень легко допустить ошибки в каких-то серьезных делах, сделать то, о чем позже придется жалеть. Козероги будут стремиться доказывать свою правоту всем и про все.

Водолей. Не стоит обращать внимание на сны и знаки. Водолеям стоит заняться домашними делами и своим здоровьем. В выходные дни стоит отправиться погулять или съездить на природу.

Рыбы. У Рыб в начале и середине недели могут возникнуть сложности в делах и в партнерских отношениях. Возможно, ваши чувства к партнеру или его к вам будут несколько избыточными. Любовь, когда ее слишком много, может перейти в необузданную страсть и ревность с элементами собственнического инстинкта.

Астролог: Вальдемар Небоходцев