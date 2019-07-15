Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00

Гороскоп на неделю 15 – 21 июля: к Овнам будут придираться, а Рыб ждут сложности с партнером

Гороскоп на неделю 15 – 21 июля: к Овнам будут придираться, а Рыб ждут сложности с партнером

Общий астрологический прогноз на неделю с 15 по 21 июля для всех знаков Зодиака.

Овен. Ваш начальник будет пребывать не в самом лучшем расположении духа – ждите придирок с его стороны. Только не принимайте их близко к сердцу, это просто эмоции.

Телец. На этой неделе у вас не должно быть серьезных проблем со здоровьем. Будьте бдительны и осторожны в общении с коллегами, не стоит болтать на этой неделе лишнего.

Близнецы. Финансовые трудности, которые свалятся на вас в июле как снег на голову, окажутся не такими значительными, как покажется на первый взгляд. Не спешите бить тревогу. Составив четкий план выплат, вы поймете, что разделаешься с долгами в кратчайшие сроки.

Рак. На этой неделе вам, скорее всего, удастся заставить кого-то из окружающих взять на себя какие-то обязательства, разгрузив тем самым вас или того, кто сейчас вам нужен для каких-то особых целей или проектов.

Читайте также
Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения

Лев. Большое значение для Львов в этот период приобретает общение. У вас может появиться потребность делиться с окружающими своими идеями и вдохновлять их на совместные дела.

Дева. Девы почувствуют в себе прилив силы. Вы не будете ни в чем сомневаться, а принятие любых решений будет очень легким. В этот период Девы смогут расставить точки над «и» и наметить себе будущий путь.

Весы. На этой неделе Весам придется соблюдать какие-то правила, чтобы сохранить то, что вы имеете, и не спровоцировать неприятности. Кроме того, есть вероятность посещения какого-то важного мероприятия, на котором вы тоже будете вынуждены действовать и вести себя строго по регламенту.

Скорпион. Жизнь во многом заключается для Скорпионов в постановке проблем и поиску методов их устранения. Об этом говорят все, но Вы или не верите им, либо не считаете нужным менять тактику. Ибо жизнь без проблем – как еда без соли, вспомнить потом будет не о чем. И, во-вторых, если с хорошим настроением и задором, то почему бы и не побороться?

Читайте также
Гороскоп на июль 2019 года: У Стрельцов сбудется мечта, а Близнецы проявят упрямство

Стрелец. Стрельцам на этой неделе предстоит много и интенсивно трудиться, и это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои силы, чередуя отдых с работой.

Козерог. Будьте внимательны. Сейчас очень легко допустить ошибки в каких-то серьезных делах, сделать то, о чем позже придется жалеть. Козероги будут стремиться доказывать свою правоту всем и про все.

Водолей. Не стоит обращать внимание на сны и знаки. Водолеям стоит заняться домашними делами и своим здоровьем. В выходные дни стоит отправиться погулять или съездить на природу.

Рыбы. У Рыб в начале и середине недели могут возникнуть сложности в делах и в партнерских отношениях. Возможно, ваши чувства к партнеру или его к вам будут несколько избыточными. Любовь, когда ее слишком много, может перейти в необузданную страсть и ревность с элементами собственнического инстинкта.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 83

#гороскоп #гороскоп на неделю

распечатать


В России и мире

Фанат выложил в Инстаграм фото с известной блогершей и раскрыл ее секрет
В России и мире 3

Россиянка сошла с ума на Бали и попала в психбольницу
В России и мире

Слон напал на спящую дома девочку и затоптал ее до смерти
В России и мире

В Британии выпускают на свободу женщину-педофила

Общество 1

Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения
Общество 2

Гороскоп на 14 июля: Водолеи в центре внимания, а Львам стоит отдохнуть
Общество 2

Гороскоп на 13 июля: Львы захотят в отпуск, Стрельцы решатся на авантюру
Общество

Гороскоп на 12 июля: Рыбы уйдут в самореализацию, у Раков романтические приключения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь