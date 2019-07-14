Благовещенцам показали, чем занимался Антон Чехов в областном центре Приамурья

Как Антон Павлович Чехов оказался в Благовещенске и как он проводил время – в минувшую субботу узнали благовещенцы, пришедшие на экскурсию к городскому краеведу, журналисту Валентине Кобзарь. Около 40 человек прошлись по чеховскому маршруту – от Триумфальной арки до горпарка.

«У нас несколько чеховских мест. Первое – пристань, она была напротив арки. Чехов прибыл в июле 1890 года с верхнего Амура на пароходе "Ермак". Второе – купальня, он тоже писал об этом. Она была на месте ротонды. Потом мы проследовали в парк, там недалеко от колеса обозрения была почтово-телеграфная контора. Там Антон Павлович получил от родных телеграмму», – рассказала «народный экскурсовод» Валентина Кобзарь.

Путешествие Антона Павловича Чехова началось в 1890 году 3 мая в Москве и продолжилось вплоть до 23 июля, когда Антон Павлович Чехов прибыл на остров Сахалин. Писатель ехал на поезде, лошадях и пароходе, успел рассмотреть все прелести и почувствовать все ухабы русской действительности конца XIX века. Он отправился изучать жизнь каторжников на Дальнем Востоке и таким образом облегчить их участь. Результатом поездки должны были стать материалы переписи сахалинских каторжан, а также литературное произведение – «Остров Сахалин».

В Благовещенск писатель прибыл 8 июля (26 июня по старому стилю) на пароходе «Ермак» и высадился на пассажирской пристани. Об этом напоминает мемориальная доска, расположенная на здании бывшего речного вокзала (ныне АмурКНИИ) с надписью: «Здесь 27 июня 1890 года останавливался А. П. Чехов».

Первым делом Антон Павлович пошёл в телеграфно-почтовую контору. Она находилась в том месте, где сейчас городской парк и колесо обозрения. Там Чехов получил телеграмму о том, что у родственников все хорошо. В Благовещенске писатель был всего два дня, после чего отправился дальше, вниз по Амуру.

Сама экскурсия была бесплатной и продолжалась около часа. «Меня приятно удивило, что люди спрашивали: зачем Чехов ехал на Сахалин, почему он останавливался в Благовещенске. Значит, у нас умные, интересующиеся горожане. Это радует, – поделилась Валентина Кобзарь. – В следующую субботу, 20 июля пойдем вокруг Амурского базара, он был на месте универмага. Это будет экскурс в дореволюционные времена, годы гражданской войны. Расскажу, какие события происходили в старинных домах, сохранившихся в том квартале. Затрону тему городского водопровода, есть очень интересные факты. Возле одного магазина сохранился кусок старой мостовой, посмотрим. Сбор – возле почты на углу Пионерской - Амурской в 17 часов».

Проект «Народный экскурсовод», в рамках которого проходят экскурсии, стартовал в Благовещенске 2 июня, в день 163-й годовщины основания города. Его организовало управление культуры администрации города. Планируется на протяжении всего июля проводить авторские пешеходные экскурсии с Валентиной Кобзарь.

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