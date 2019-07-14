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14июля
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Благовещенские поэтессы устроили дуэль посреди Амура

Благовещенские поэтессы устроили дуэль посреди Амура

На теплоходе «Москва-82» 13 июля устроили поэтический слэм – прямо посреди Амура на нижней палубе семь поэтов сошлись в дуэли. Конкурс получил название «Послушайте!» Провели его сотрудники молодежной библиотеки имени Чехова. На дуэль вышли только девушки.

Поэтическая дуэль или поэтический слэм — это поединок между поэтами, где единственным оружием соревнующихся в искусстве стихосложения являются их собственные стихи, поэтические экспромты и, конечно же, харизма. Участников библиотека зазывала через соцсети и городской поэтический клуб. В результате свои заявки оставили благовещенки Александра Зорина, Анна Юрьева, Алена Безуглая, Галина Горбонос, Дарья Воржева и Ольга Вагапова, перед рейсом записались еще две девушки.

Первый час, пока теплоход плыл до международного моста, пассажиры слушали экскурсию, а на пути обратно – стихи.

«Нашим поэтессам давалось по три минуты, они могли прочитать одно-два своих стихотворения, а также рассказать что-то о себе. Жюри оценивало не только качество текста, но и манеру декламации, которая зачастую может самое заурядное стихотворение превратить в настоящий маленький спектакль», – рассказала заведующая обслуживанием молодежной библиотеки имени Чехова Виктория Ляпина.

В финале сразились Галина Горбонос и Алена Безуглая. Победителем поэтического слэма на теплоходе стала Алена Безуглая, она получила сертификат на съемку поэтического видео от Богдана Челкина и Анны Юрьевой.

Между тем, такие поэтические рейсы будут продолжаться. Под творческие мероприятия библиотеки зарезервировали все летние субботние рейсы теплохода «Москва-82» со временем отправления в 16 часов. Теплоход отправляется от дебаркадера в районе Ротонды.

Подробнее читайте в «Культпросвете».

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#культура

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