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«Ночь на колесах», встреча с молодыми учеными, 155-летие Ивановки: итоги недели губернатора Приамурья

«Ночь на колесах», встреча с молодыми учеными, 155-летие Ивановки: итоги недели губернатора Приамурья

В своем аккаунте в Инстаграме губернатор Амурской области Василий Орлов подевел итоги недели, рассказав, что было много встреч и событий. Началась неделя с поездки в Сковородино, закончилась велопробегом с Амур.инфо.

В Сковородине губернатор провел рабочую встречу с руководством района и компанией «Технолизинг». «Здесь построят завод по производству метанола – это новые рабочие места и возможности улучшить инфраструктуру города. Особое внимание уделяем созданию очистных сооружений. Сейчас их нет, но они очень нужны», – написал Василий Орлов.

Кроме того, губернатор встречался с молодыми учёными и студентами в АмГУ, теми, кто создал первый амурский спутник. «Радует, что в нашем вузе есть база для таких проектов, хорошие партнёры и, главное, – люди, увлечённые своей работой. Горжусь!» – высказался Василий Александрович.

В субботу, 13 июля, глава региона ездил в Ивановку на празднование 155-летия села. В этот день там открылся парк развлечений с музыкальным фонтаном. «К празднику открыли "Дивный сад" – благоустроенную парковую зону возле озера лотосов. Благоустройство парка, лодочная станция, а в будущем ещё и "Арбат" – всё это благодаря программе инициативного бюджетирования, когда проекты по улучшению села предлагали сами жители. Финансирование проектов осуществлялось областным бюджетом, бюджетом администрации и чисто символически – жителями села. Ивановка была пилотной территорией. В этом году ещё 82 населённых пункта получат 80 миллионов рублей на благоустройство», – написал губернатор.

Вечером 13 июля глава региона принял участие в велопробеге от Амур.инфо под названием «Ночь на колесах». «Отлично, с настроением, прокатились большой колонной по Ленина. Путь, правда, оказался коротковат, но в следующем году сможем помочь организаторам с увеличением маршрута», – отметил Василий Орлов.

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