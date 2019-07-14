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14июля
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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья»

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья»

АмГУ и Фонд поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» представляют монографию «Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья». Утром 15 июля на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят с ответственными редакторами издания.

На радио придут профессор АмГУ, заведующий кафедрой религиоведения и истории, доктор философских наук Андрей Забияко и ученый секретарь фонда «Петропавловск», руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов. Проведут эфир Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням). «Эхо Москвы» в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можете предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции можно наблюдать в инстаграм-акаунте благовещенского «Эха».

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#СМИ

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