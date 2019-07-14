В Белогорье «приус» запрыгнул на «Жигули»

В Благовещенске, на территории Белогорья, при столкновении двух автомобилей пострадал человек. Авария случилась в субботу, 13 июля, около 19:30. «Тойота» оказалась верхом на отечественном ВАЗ.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, при столкновении автомобилей ВАЗ и Toyota Prius пострадал один человек 1981 года рождения – пассажир отечественного авто. Судя по кадрам с места происшествия, японский автомобиль оказался на крыше ВАЗа.

По предварительным данным, за рулем ВАЗа был водитель 1983 года рождения, иномаркой управлял водитель 1986 года рождения. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

На месте также работали специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ. Спасатели помогли пострадавшей женщине, они извлекли ее из авто и передали медикам скорой помощи.