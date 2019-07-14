Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:48 0

В Белогорье «приус» запрыгнул на «Жигули»

В Белогорье «приус» запрыгнул на «Жигули»
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Благовещенске, на территории Белогорья, при столкновении двух автомобилей пострадал человек. Авария случилась в субботу, 13 июля, около 19:30. «Тойота» оказалась верхом на отечественном ВАЗ.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, при столкновении автомобилей ВАЗ и Toyota Prius пострадал один человек 1981 года рождения – пассажир отечественного авто. Судя по кадрам с места происшествия, японский автомобиль оказался на крыше ВАЗа.

По предварительным данным, за рулем ВАЗа был водитель 1983 года рождения, иномаркой управлял водитель 1986 года рождения. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

На месте также работали специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ. Спасатели помогли пострадавшей женщине, они извлекли ее из авто и передали медикам скорой помощи.

Просмотров всего: 183

#ДТП

распечатать


Происшествия 1

Три человека пострадали при столкновении четырех машин в Приамурье (фото, видео)
Происшествия 4

В Свободном в ДТП погибла пассажирка автомобиля
Происшествия

В Белогорске машина сбила пожилого пешехода
Происшествия 38

В центре Благовещенска легковушка сбила велосипедиста
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь