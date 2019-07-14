В Благовещенске из цирка «Адреналин» изъяли краснокнижную птицу

В Благовещенске из гастролирующего цирка «Адреналин» изъяли краснокнижную птицу. Белохвостый орлан находился в очень запущенном виде. По данным зоозащитников, в плохом состоянии оказались и другие животные, на которых зарабатывал цирк.

«Люди увидели его в цирке, написали заявление в полицию. В пятницу, 12 июля, мы совместно с полицейскими изъяли краснокнижную хищную птицу – это орлан белохвостый. Разрешающих документов на него в цирке не было», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» заместитель начальника управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области Николай Степанов.

Как пояснил Николай Викторович, птице примерно три-четыре года. В настоящее время пернатый хищник находится на карантине.

«Он был в плохом состоянии, запущенный, под крыльями голое тельце. Сидел в тесном ящике. Мы поместили его в хорошую просторную клетку, дали воды, он целый день не вылезал из ванны», – рассказала заведующая Амурским биолого-туристическим центром Галина Казимирова.

Белохвостый орлан в дикой природе обитает в районах рек, питается рыбой. Птице жизненно необходима близость воды. К тому же в естественной среде обитания у него стачивается клюв, чего в неволе не происходит. Поэтому изъятой в цирке птице пришлось подрезать нарост. «Если хозяин оформит необходимые документы, он сможет забрать птицу. Если не оформит, то он останется у нас», – сообщил замначальника управления охраны животного мира.

Тем временем человеку, представившемуся владельцем орлана, грозит ответственность по части 1 статьи 7.11 Кодекса об административных правонарушениях «Пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением».

Подробнее о состоянии хищника рассказали благовещенские зоозащитники. «Орлану снимали опутенки, которые врезались в кости лап. Клюв перерос на четыре сантиметра – его год минимум кормили с рук непонятно чем. В природе орланы едят рыбу. Сейчас птица в шоке от пространства и воды. Не вылезает из тазиков с водой. Лапы подвержены пододерматиту. Крылья на суставах оббиты до костей, грудная кость оббита – он бился за свободу в деревянном ящике», – написали в инстаграм-аккаунте.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил в цирк, чтобы получить комментарий, но номер телефона, указанный на сайте «Адреналина», оказался недоступным.

Также в паблике говорится о том, что в цирке страдают и другие животные – их содержат на жаре и в тесноте. «Все мимо этого ада проезжают, концлагерь под шатром стал привычным!» – отмечается в эмоциональном посте. Зоозащитники рассказали о других нарушениях содержания животных. По словам активистов, сотрудники цирка пристраивали по объявлению гималайских медвежат.

«Дрессировщики давали объявления, что принимают бездомных кошек и собак на корм хищникам за небольшую плату. В их фургончиках под высокими кроватями, в деревянных маленьких ящиках содержатся рысята, еноты. Документы поддельные, проверить их невозможно. Змеи содержатся под кухонными полками, медвежат гималайских удалось забрать по объявлению этих барыг – они не хотели кормить малышей. Паспорта – на восьмимесячных медвежат, а этим мишкам всего два месяца. Малыши-медвежата истощены, они никогда не видели тазик с водой, тарелку каши. После передержки их увезли в центр реабилитации диких животных «Утес».

«Знакомьтесь, два гималайских медвежонка, спасены из цирка, сегодня приехали в "Утес", центр реабилитации диких животных, под Хабаровском. Звать Луна и Балу. Спасибо дрессировщику за то, что согласился на хорошую их жизнь, спасибо Павлу, моему коллеге, который согласился их довезти, и самое главное, спасибо моей супруге Дарье, за то, что предоставляет мне решать ее проблемы... А началось все со звонка мне: "Малыш, я тут двух медвежат гималайских спасла…"» – говорится в описании к видео на YouTube.

В управлении МВД России по Амурской области эту информацию не комментируют. В официальном комментарии областного управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области также ничего не говорится о медведях.