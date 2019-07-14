Полицейский в Хабаровске сбил троих пешеходов, один умер

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Управление УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, который на УАЗ ППС наехал на троих пешеходов, находящихся на пешеходном переходе. Один из них умер от травм.

«В ночное время в краевом центре <...> сотрудник полиции в служебное время совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть <...> по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из пешеходов получил травмы несовместимые с жизнью. Двоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту руководством УМВД России по Хабаровску назначено проведение служебной проверки», – говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Как сообщает портал prokhab.ru, состояние пострадавших крайне тяжелое.

Виновник ДТП остался на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезв. Если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, пишет ТАСС.