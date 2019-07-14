Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:19 0

Полицейский в Хабаровске сбил троих пешеходов, один умер

Полицейский в Хабаровске сбил троих пешеходов, один умер
Фото: pixabay.com

Управление УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, который на УАЗ ППС наехал на троих пешеходов, находящихся на пешеходном переходе. Один из них умер от травм.

«В ночное время в краевом центре <...> сотрудник полиции в служебное время совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть <...> по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из пешеходов получил травмы несовместимые с жизнью. Двоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту руководством УМВД России по Хабаровску назначено проведение служебной проверки», – говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Как сообщает портал prokhab.ru, состояние пострадавших крайне тяжелое.

Виновник ДТП остался на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезв. Если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, пишет ТАСС.

Просмотров всего: 170

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Благовещенске из цирка «Адреналин» изъяли краснокнижную птицу
Общество

Названы регионы России, жители которых отдыхают дольше всех
Происшествия

За день в Амурской области утонули два человека
Спорт 1

Гонщик из Благовещенска занял 8 место на этапе «РДС-Восток»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь