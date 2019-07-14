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Амурскую область снова ждут ливни с грозами: прогноз погоды на 15 июля

Амурскую область снова ждут ливни с грозами: прогноз погоды на 15 июля
Фото: pixabay.com

В понедельник, 15 июля, в Амурской области облачно с прояснениями. По северу в большинстве районов будет идти дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах – сильные ливни с грозами. По югу ночью местами, днем в большинстве районов – дождь, ливни, грозы.

Ночью и в утренние часы местами ожидается туман. Ветер подует с востока, юго-востока со скоростью 5-10, днем при грозах – с усилением до 13-18 метров в секунду. Температура ночью – плюс 15...20, местами по северу – до 10 градусов. Днем ожидается 23...28, местами по северу – 17...22 градуса.

В Благовещенске будет переменно облачно, ночью слабый дождь, днем дождь, гроза. Ветер с юго-востока разгонится до 5-10, днем – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до плюс 18...20, днем поднимется до плюс 25...27, сообщает Амурский гидрометцентр.

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