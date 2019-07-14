Специалисты Амурского Роспотребнадзора работают в Иркутской области

В Иркутской области, пострадавшей от серьезного наводнения прививки против вирусного гепатита А получили почти 41,3 тысячи человек. Вспышки заболеваемости не зарегистрировано. В составе бригад Роспотребнадзора работают специалисты Амурской области.

В трех районах области, находящихся в зоне подтопления, продолжают работу 44 прививочные бригады, из них: в Нижнеудинском районе – 20, Тулунском – 10, Тайшетском – 14, сообщает Роспотребнадзор.

«На 12 июля привито из числа групп риска против вирусного гепатита А – 41 тысяча 296 человек, против брюшного тифа – 700 человек, против дизентерии Зонне – 2 тысячи 332, охвачено фагированием 9 тысяч 650 человек», – говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ЧС работают 10 мобильных бригад Роспотребнадзора, в которые входят специалисты управлений Роспотребнадзора по Иркутской, Амурской областям, Хабаровскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». Специалисты также оказывают помощь населению по проведению дезинфицирующих мероприятий в муниципальных образованиях, пишет РИА Новости.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», – подчеркивается в информации ведомства.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.

Как сообщало Амур.инфо, в Иркутской области работают сотрудники прокуратуры Амурской области. Они оказывают помощь местной прокуратуре в защите прав граждан при ликвидации ЧС и последствий крупномасштабного наводнения. Амурские специалисты выявили несколько нарушений.

А отделение Российского Красного Креста Приамурья объявило о начале сбора предметов первой необходимости, вещей и продуктов пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Телефон для связи: +7–909–817–67–08.