По Благовещенску прокатилась юбилейная «Ночь на колесах» (фото)

В Благовещенске состоялась юбилейная «Ночь на колесах», организованная информагентством «Амур.инфо» совместно с федерацией мультиспорта «Амурбайк». В пятый раз горожане собрались вместе, чтобы совершить ночную велопрогулку по городу.

Юбилейное мероприятие во многом стало особенным: в нем приняли участие больше тысячи человек, и не только из Благовещенска. Для них впервые полностью перекрыли движение транспорта по улице Ленина.

Жарким субботним вечером 13 июля в Благовещенске наблюдалось необычное явление: велосипедисты по одиночке и группами со всех районов города стекались на площадь Общественно-культурного центра.

Получилось целое море разнообразных велосипедов – от самых обыкновенных до эксклюзивных. Видно, что люди ждали и готовились: почти все велосипеды были оснащены катафотами и фонариками, а некоторые владельцы велотранспорта подошли к вопросу творчески и украсили свое средство передвижения новогодними гирляндами. В «Ночи на колесах» приняли участие не только благовещенцы, но и жители Белогорска, Зеи, Якутии.

Как рассказала промоменеджер «Амур.инфо» Татьяна Водопьянова, для мероприятия напечатали тысячу наклеек с номерами для розыгрыша подарков, но этих наклеек не хватило всем желающим.

Многие велосипедисты присоединялись к колонне по ходу движения. Поэтому установить точное количество участников невозможно, однако можно утверждать наверняка – их было больше тысячи.

На ОКЦ точкой притяжения стала сцена, где представили концертную программу. Рядом работали фотозоны, пользовавшиеся большим успехом. В соцсети моментально посыпались селфи и фото с тэгами для участия в конкурсах от спонсоров. Найти их в Инстаграме можно по тэгам #ночьнаколесахблг, #ретроночьамуринфо.

Со сцены к участникам «Ночи на колесах» обратился губернатор Амурской области Василий Орлов.

Вместе с президентом федерации мультиспорта «Амурбайк» Станиславом Кряжевым глава региона возглавил колонну велосипедистов.

Все впечатлились – ведь губернатора нечасто увидишь в спортивной одежде и на велосипеде. Многие снимали и фотографировались с Василием Орловым.

Также в колонне велосипедистов были замечены заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский, начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека.

К 10 часам вечера участники велодвижения построились и в соответствии с планом выехали по Трудовой на улицу Ленина. В этот вечер движение по ней было перекрыто полностью.

«Это было необычно, – отмечает житель Благовещенска Анатолий Левской, не пропустивший ни одной массовой ночной велопоездки. – Раньше для движения велоколонны оставляли только правую полосу, а на этот раз в нашем распоряжении оказалась вся проезжая часть улицы Ленина. Это здорово, потому что можно было ехать совершенно свободно, не толкаясь, никому не мешая, в своем темпе».

По всему маршруту безопасность обеспечивали сотрудники дорожно-патрульной службы. «Для нашего города ночная велопрогулка стала традиционным мероприятием, каждый раз мы в нем участвуем, обеспечивая безопасность. И на этот раз мы были готовы. Экипажи заняли места на перекрестках, временно перекрыли движение автотранспорта. Со стороны водителей, кстати, недовольства не было – напротив, они положительно отнеслись к велосипедистам, многие снимали их на видео, сигналили, приветствуя велопробег. Еще одно наблюдение – с каждым годом мероприятие собирает все больше участников. Это свидетельствует о том, что в городе есть интерес к такому виду отдыха и что организаторы и власти эффективно сотрудничают», – сказал командир ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковник Александр Гесаль.

Впечатлением от «Ночи на колесах» с корреспондентом ИА «Амур.инфо» поделился президент федерации мультиспорта «Амурбайк» Станислав Кряжев: «У меня только позитивные впечатления. Самый главный показатель – это количество участников. Их было больше тысячи, что очень радует. Это означает, что велосообщество нашего города готово принимать участие в массовых мероприятиях».

Не обошлось без небольшого недоразумения – на перекрестке улиц Ленина и Мухина часть велосипедистов промчались прямо вместо того, чтобы в соответствии с маршрутом повернуть налево, на улицу Мухина.

«Из-за этого колонна разбилась, – объясняет Станислав Кряжев. – Подразумевалось, что мы с губернатором едем первые в колонне, но нас обогнали 100–200 человек и рванули вперед с бешеной скоростью, хотя было сказано, что это велопрогулка. Это, кстати, показало, что народ у нас скучает по подобным мероприятиям. Хочу сказать всем, кто хотел приехать первым на "Ночи на колесах", – приезжайте на осенний веломарафон "Амурбайка", там ваша страсть к скорости будет уместна».

Звучали жалобы на небольшую протяженность маршрута – в этом году она составила восемь километров. Однако многие отметили, что этого вполне достаточно, так как «Ночь на колесах» все-таки не только спортивное, но и общегородское мероприятие, рассчитанное на максимально широкий охват. В заезде принимают участие все от мала до велика, поэтому комфортно должно быть не только опытным велосипедистам, но и тем, кто нечасто садится за руль двухколесного транспорта.

«Как участница не первой велоночи, скажу – это очень хорошее, классное мероприятие. Его дух, на мой взгляд, не зависит от протяженности маршрута. Потому что я ездила и по самому длинному маршруту, когда мы ехали через микрорайон, и сейчас по короткому. Вполне было достаточно», – отметила главный редактор Амур.life Оксана Руденко.

Постоянные участники массового ночного велозаезда отмечают, как растет культура взаимоотношений. «Я не видела никого, кто был бы пьян или вел себя по-хамски. Все доброжелательные, вежливые и чувствовали себя частью одного целого, это очень чувствовалось», – призналась Оксана Руденко.

После финиша на площади ОКЦ организаторы провели розыгрыш призов. Велосипедисты отдыхали и делились впечатлениями. «Было здорово! Мы давно столько не катались. Ехали из микрашки, потом участвовали в пробеге, и вот поедем обратно. Неожиданно было увидеть столько велосипедистов, в прошлый раз было меньше. Устраивайте такие мероприятия чаще!» – попросила Елена.

«Классная велопрогулка по главной улице города. Хотелось бы подольше, но это лучше, чем ничего. Мы приехали всей семьей и рады были принять участие», – поделилась Ксения.

«На велике я катаюсь редко, так как времени нет. В этом году его достала впервые – надо же начинать сезон. Мероприятие вышло классное, но хотелось бы больше веселой музыки», – сообщила Наталья.

«О велоночи я узнал случайно, рассказала сестра. Не покидает чувство единства – уже закончился маршрут, а чувство гордости и заряд энергии не исчезают. Хочется чаще и больше таких мероприятий, и не только для велосипедистов, но и для роллеров и скейтеров», – предложил Артем.

«У нас в городе проводится мало массовых мероприятий, движухи практически нет, поэтому людям нравится такое. Когда мы ехали по Ленина, горожане стояли на обочине и приветствовали участников велопробега. Было видно, что им очень интересно, что проходит такая массовая акция, создающая дух единения и ощущение праздника», – заключила Оксана.

Следующая встреча неспящих велосипедистов состоится через год. К ней успеют основательно подготовиться – начало уже положено. «Губернатор дал нам рекомендации, чтобы мы в рамках "Точки кипения" договорились с руководством города и спланировали следующие веломероприятия нашего города. Я считаю, это самый главный эффект от "Ночи на колесах". Это здорово, когда все вместе – руководство области, города и мы все – преследуем единую цель – пропаганду здорового образа жизни и велосипедизацию нашего региона. Будем работать. Все, что от нас требуется, будем делать с удовольствием», – сказал Станислав Кряжев.

Амур.инфо благодарит всех участников и волонтеров федерации мультиспорта «Амурбайк», администрацию Благовещенска в целом и управление по физической культуре и спорту в частности, а также сотрудников Госавтоинспекции и скорой помощи, обеспечивавших безопасность мероприятия. Особая благодарность спонсорам: генеральному спонсору «Ночи на колесах» – образовательному центру «Лидер» (репетиторство по основным предметам, курсы по скорочтению, подготовка в ЕГЭ и ОГЭ, в инстаграме @uchi.lider).

А также благодарности: складу-магазину бытовой техники Hisense, батутному центру Vertigo, тату-ателье Дэны Плотниковой, ресторан доставки Farfor, спортивному клубу «Машина».

В понедельник, 15 июля, на Амур.инфо и в аккаунтах информагентства во всех популярных соцсетях будут опубликованы фотографии и видеоролики «Ночи на колесах», при создании которых использованы кадры, снятые с квадрокоптера благовещенским видеографом Сергеем Бредихиным.