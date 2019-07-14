Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 0

Названы регионы России, жители которых отдыхают дольше всех

Названы регионы России, жители которых отдыхают дольше всех
Фото: pixabay.com

Эксперты сервиса Biletix проанализировали бронирование авиабилетов туда-обратно в 2019 году. Выяснилось, у жителей каких регионов России между вылетом и возвращением проходит больше всего времени. Дольше всех в России отдыхают жители Чукотки, Магаданской области и Камчатки.

В среднем авиапассажиры на Чукотке приобретают авиабилеты туда-обратно с промежутком между вылетом и прилетом в 44 дня, жители Магадана – в 31 день, Камчатки – в 26 дней. В пятерку также вошли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ (по 17 дней). В среднем по России этот показатель составляет 11 дней. . В среднем же по России срок между вылетом и прилетом составляет 11 дней.

Наиболее продолжительные поездки жители России совершают в регионы Дальнего Востока. Дольше всего путешественники задерживаются на Чукотке (в среднем 24 дня), в Приморском крае (14 дней), в Амурской области (14 дней), в Хабаровском крае (13 дней) и в Кабардино-Балкарской республике (13 дней).

Меньше всего туристы, приобретающие билеты туда-обратно, задерживаются в Костромской области (три дня), в Удмуртии (четыре дня) и в Волгоградской области (пять дней, сообщает РИА Новости.

Просмотров всего: 342

#Дальний Восток #отдых #туризм

распечатать


Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил троих пешеходов, один умер
Общество 7

По Благовещенску прокатилась юбилейная «Ночь на колесах» (фото)
Спорт 1

Гонщик из Благовещенска занял 8 место на этапе «РДС-Восток»
Общество 6

В Ивановке в честь 155-летия открылся «Дивный сад» (фото, видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь