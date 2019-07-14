За день в Амурской области утонули два человека

В Амурской области за минувшие сутки двое человек погибли на воде. На реке Зее в районе села Семиозерка Ивановского района утонул благовещенец. Другой несчастный случай произошел в поселке Магдагачи.

«В Амурской области происходит что-то ужасное. Каждый день на воде во время купания гибнут люди. А иногда и не по одному! Амурчане, опомнитесь! Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! Не заходите в воду, если не умеете плавать! Не оставляйте детей без присмотра на воде! Неужели ваша жизнь и жизнь близких вам не дорога?» – говорится в инстаграм-аккаунте Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Водолазы областного поисково-спасательного отряда работают без выходных. Почти ежедневно им приходится вытаскивать из воды утонувших людей. В субботу, 13 июля, водолазы ПСО искали благовещенца, пропавшего на Зее в районе Семиозерки Ивановского района.

В тот же день водолазная группа из Свободного выехала на поиски еще одного утонувшего мужчины – в поселке Магдагачи. «Соблюдайте правила поведения на воде. Не купайтесь в неустановленных местах. Берегите жизнь. Она у вас одна», – напоминают амурские спасатели.