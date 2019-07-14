Гороскоп на 14 июля: Водолеи в центре внимания, а Львам стоит отдохнуть

Восход Солнца: 04:34

Заход Солнца: 20:36

Солнце в Раке.

Овен. Воскресный день обещает быть трудным. Конфликты с партнерами, неконтролируемое проявление эмоций может стать препятствием при решении любых дел. В личной жизни не исключены разочарования, упреки,обиды.

Телец. Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами.

Близнецы. В этот день у Близнецов весьма вероятны ностальгические настроения: возникновение сильного желания встретиться со старыми, друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения. Не исключено, что мысли многих Близнецов будут витать в облаках, а желания подталкивать к опрометчивым поступкам.

Рак. Благоприятный день для активного включения в профессиональную деятельность. Повышенная работоспособность заставит ваших коллег удивиться тому, как быстро вы обрели нужную форму. Успешному ходу дел будут способствовать усидчивость и концентрация внимания.

Читайте также

Дев ждут успехи, Весы захотят учиться: астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 июля

Лев. Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

Дева. Вероятно, намеченные планы претерпят изменения. Не исключена случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению обязательств. Сегодня будьте предельно осторожны в плане здоровья и в отношениях с партнерами.

Весы. День активизации негативных качеств. Подозрительность и недоверие помешают вам наладить даже самые незначительные контакты, от которых зависит ваше благосостояние. Вам будет трудно справиться с текущими делами. Это потребует от вас мобилизации сил, ясности чувств и трезвой оценки происходящего. Избавьтесь от нетерпимости, будьте снисходительнее к ошибкам близких вам людей.

Скорпион. Критический день. Сегодня решение любых проблем потребует максимума энергии и времени. Непоследовательность в действиях неблагоприятно отразится на ведении дел. Следует более внимательно относиться к мелочам и принимать критику в свой адрес.

Читайте также

Гороскоп на июль 2019 года: У Стрельцов сбудется мечта, а Близнецы проявят упрямство

Стрелец. День неблагоприятный для финансовой деятельности.Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь.В первой половине дня вероятны разногласия. Вторая половина дня потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких.

Козерог. Неудачный день во всех отношениях. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Есть опасность быть обманутым или обворованным.Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит.

Водолей. Благоприятный день для общения. Не исключено, что женщины-Водолеи сегодня смогут блеснуть в обществе, быть в центре внимания. Подходящий день для заключения брака, семейных отношений, любовных приключений. Мужчин-Водолеев некоторая эмоциональная нестабильность или стремление идти на поводу своих страстей могут привести к крупной ссоре с близкими людьми.

Рыбы. Критический день. Лучше воздержаться от активных действий в профессиональной сфере, иначе можно растратить энергию и время в пустопорожних разговорах. День связан с победой над собой. Звезды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев