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13 июля 2019, 22:33 3

Утвержден календарь выходных дней в России на 2020 год

Утвержден календарь выходных дней в России на 2020 год
Фото: Амур.инфо

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. Правительство страны утвердило календарь выходных дней. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая. Таким образом, первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая. Из-за празднования Дня Победы выходные растянутся еще на три дня – с 9 по 11 мая. Об этом сообщается в Твиттере кабинета министров.

Трехдневные выходные также запланированы на День защитника Отечества – 22-24 февраля, к Международному женскому дню – 7-9 марта и на День России – 12-14 июня.

Один выходной в середине недели граждане получат 4 ноября, в День народного единства.

Фото: twitter.com/pravitelstvo_rf

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#праздники #российская власть

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Комментарии
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  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    1 час назад

    Никакой мля производительности труда! Ужас!!! Вопрос - где трудиться???

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Отлично! Шестидневок нет и ладушки!НГ каникулы единственный мой полноценный отпуск!

  • nerro

    nerro
    38 минут назад

    одинокое 4 ноября ))

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