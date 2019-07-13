Утвержден календарь выходных дней в России на 2020 год

Фото: Амур.инфо

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. Правительство страны утвердило календарь выходных дней. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая. Таким образом, первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая. Из-за празднования Дня Победы выходные растянутся еще на три дня – с 9 по 11 мая. Об этом сообщается в Твиттере кабинета министров.

Трехдневные выходные также запланированы на День защитника Отечества – 22-24 февраля, к Международному женскому дню – 7-9 марта и на День России – 12-14 июня.

Один выходной в середине недели граждане получат 4 ноября, в День народного единства.

Фото: twitter.com/pravitelstvo_rf