Гонщик из Благовещенска занял 8 место на этапе «РДС-Восток»
В Приморском крае завершился четвертый этап соревнований по дрифту «РДС-Восток». Честь Благовещенска защищал один пилот – Николай Чудайкин. Он в итоговой таблице занял 8 место.
Первые три места заняли Максим Седых, Алексей Козлов и Егор Скрипников соответственно.
Как сообщало Амур.инфо, впервые гонщики «РДС-Восток» ездили по трассе, которую придумали благовещенцы.
Полное видео соревнований:
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