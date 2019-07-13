Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость
сегодня, 19:41 0

Гонщик из Благовещенска занял 8 место на этапе «РДС-Восток»

Гонщик из Благовещенска занял 8 место на этапе «РДС-Восток»
Фото: instagram.com/rdsvostok

В Приморском крае завершился четвертый этап соревнований по дрифту «РДС-Восток». Честь Благовещенска защищал один пилот – Николай Чудайкин. Он в итоговой таблице занял 8 место.

Первые три места заняли Максим Седых, Алексей Козлов и Егор Скрипников соответственно.

Как сообщало Амур.инфо, впервые гонщики «РДС-Восток» ездили по трассе, которую придумали благовещенцы.

Полное видео соревнований:

Просмотров всего: 111

#Дальний Восток #спорт #транспорт

распечатать


Общество

В Белогорске женщина «стирала белье» в фонтане (видео)

Происшествия

Три человека пострадали при столкновении четырех машин в Приамурье (фото, видео)
Общество 9

Амурчан обеспокоил кружащий над Благовещенском самолет (видео)
Происшествия 4

В Свободном в ДТП погибла пассажирка автомобиля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь