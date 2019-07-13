Гонщик из Благовещенска занял 8 место на этапе «РДС-Восток»

Фото: instagram.com/rdsvostok

В Приморском крае завершился четвертый этап соревнований по дрифту «РДС-Восток». Честь Благовещенска защищал один пилот – Николай Чудайкин. Он в итоговой таблице занял 8 место.

Первые три места заняли Максим Седых, Алексей Козлов и Егор Скрипников соответственно. Как сообщало Амур.инфо, впервые гонщики «РДС-Восток» ездили по трассе, которую придумали благовещенцы. Полное видео соревнований:

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Александр Авдеев