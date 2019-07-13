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13июля
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сегодня, 17:04 0

В Белогорске женщина «стирала белье» в фонтане (видео)

В Белогорске женщина «стирала белье» в фонтане (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео из Белогорска. Его героиней стала женщина, которая, похоже, стирала или полоскала белье в городском фонтане.

«Белогорск, наши дни. Женщина простирывает бельишко прямо в фонтане с красивым названием "Жемчужина". Хозяюшка», – пишет опубликовавший видео инстаграм-паблик best.blg.

Пользователи комментируют странное действо: «Дома счетчики стоят... а тут нет», «Когда дома отключили воду и, как обычно в России, не включили вовремя», «Еще бы помылась там», «Уважаю стремление к чистоте в любой ситуации».

Фонтан «Жемчужина» становился объектом внимания вандалов.

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#Белогорск

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