В Ивановке в честь 155-летия открылся «Дивный сад» (фото, видео)

13 июля 155 лет исполнилось селу Ивановка Ивановского района. В населенном пункте торжественно открылся парк развлечений. Он обустроен благодаря федеральной программе «Формирование комфортной среды».

В этом году по программе инициативного бюджетирования районные власти благоустроили парковую зону возле знаменитого уже озера лотосов. Презентацию обновленной территории приурочили ко дню рождения села. Этот проект местные жители назвали «Дивный сад». В парковой зоне разбили дорожки и установили арт-объекты. Один из них – в виде раскрытой книги, где описаны достопримечательности села.

В преддверии праздника на территории парка, расположенного рядом с озером лотосов, установили аттракционы. Площадку подготовили в прошлом году: сделали ограждения, установили ворота, фонари, урны и скамейки. На это потратили 3,5 миллиона рублей из федерального и сельского бюджетов. Парк развлечений обустроили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной среды».

«Открытие парка – инициатива граждан, со своей стороны мы финансово поддержали этот проект по программе инициативного бюджетирования. В нынешнем году на реализацию 80 проектов было направлено 80 миллионов рублей. Обязательным условием этой программы являются инициатива граждан и частичное финансирование работ самими жителями, а также участие бюджета администраций. Уверен, что программа в дальнейшем продолжит свою работу», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Еще одно новшество для жителей села и туристов – это лодочная станция. Ее открыли сегодня по инициативе местных жителей. На озере, которое находится по соседству с озером лотосов, 4 лодки из стеклопластика, на которых можно будет покататься по водоему. На их приобретение из сельского бюджета потратили 160 тысяч рублей. В планах у сельских властей – строительство пирса и благоустройство площадки.

В Ивановке будет и «Арбат». Это участок между двумя озерами. Здесь сделают пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установят фонари и скамейки. Благоустройство территории запланировано по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». На это выделено более 1 миллиона 700 тысяч рублей из федерального, районного и сельского бюджетов.

«Впервые Ивановский район поучаствовал в проекте по поддержке местных инициатив в 2017 году. Село Ивановка стало территорией, где был запущен пилотный проект инициативного бюджетирования. На деньги областного бюджета здесь обустроили озеро с лотосами: сделали берегоукрепление, ограждение и смотровую площадку», – отметил первый заместитель министра финансов Амурской области Владимир Сологуб.

После посещения парка губернатор Василий Орлов поздравил гостей и жителей села с 155-летием Ивановки и вручил благодарственные письма.

«Ивановка – это место силы, здесь потрясающе большое количество влюбленных в село людей. Парк и лотосы, которые растут на озерах в центре села, – вещи рукотворные. Это все говорит о том, как люди влюблены в свою землю и стараются сделать ее еще лучше», – сказал губернатор.

Фото, видео: Амур.инфо, amurobl.ru