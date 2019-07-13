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сегодня, 15:15 0

Три человека пострадали при столкновении четырех машин в Приамурье (фото, видео)

Три человека пострадали при столкновении четырех машин в Приамурье (фото, видео)
Фото: instagram.com/autoroad.blg

13 июля в Благовещенском районе произошло массовое ДТП. В нем пострадали сразу несколько человек.

Предварительную информацию о происшествии ИА «Амур.инфо» предоставили в управлении ГИБДД по Амурской области. Согласно ей, авария случилась около 11:20, ее участниками стали четыре автомобиля: Toyota ist, Nissan March, Toyota Vitz и Nissan Tiida. Травмы получили пассажиры Toyota ist 1985 и 1992 годов рождения, а также пассажир Nissan March 1985 года рождения.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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