Из благовещенского торгового центра эвакуировали людей

Фото: instagram.com/kriminal.blg

Днем 13 июля была произведена эвакуация людей из торгового центра «Флагман» в Благовещенске. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

«Было объявление по громкой связи: "Уважаемые покупатели, просим срочно всех покинуть помещение, это не учения". Приехали ОМОН, полиция, скорая помощь, пожарные. Нам не сказали, что это минирование, но что это может еще быть?» – рассказала одна из горожанок.

По ее словам, всем пришлось срочно выйти на улицу. Те, кто находился в супермаркете, оставили корзины с продуктами. Полиция перекрыла въезд на территорию торгового центра, а посетители ее массово покидали.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству пообещали прокомментировать инцидент позже.