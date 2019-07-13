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13июля
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сегодня, 14:04 1

Очень сильные дожди, усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 14 июля

Очень сильные дожди, усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 14 июля
Фото: Амур.инфо

14 июля в Амурской области ожидается ухудшение погоды. По северу в большинстве районов пройдут дожди, слабые дожди, местами – сильные. Днем в отдельных районах – сильные ливни с грозами.

По югу местами дожди, днем в отдельных районах – ливни, грозы. Ночью и в утренние часы – местами туман. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, днем при грозах – порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 15…20, днем – 27…32 градуса, местами по северу – около плюс 20.

В Благовещенске переменная облачность, ночью без осадков, днем – кратковременный дождь. Будет дуть юго-восточный ветер: ночью – 2-7, днем – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 18…20, днем – 27…29 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    Не стоило верующим, так усердно молиться. Перестарались...

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