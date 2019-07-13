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13июля
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сегодня, 13:07 0

В Константиновском районе перевернулся трактор, «растеряв» ядохимикаты (видео)

В Константиновском районе перевернулся трактор, «растеряв» ядохимикаты (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео из Константиновского района Амурской области. В нем мужчина рассказывает о происшествии с трактором, которое имело серьезные последствия.

«Вот здесь вчера ООО "Ключи" перевернули трактор "Амазония". В результате бочка лопнула, вылилось три куба отравы (…) И все это попало в канал. Вода в канале, видно на видео, от отравы вид изменила. ООО "Ключи" об этой проблеме умолчало», – рассказывает неизвестный, добавляя, что канал идет в озеро.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировал глава Константиновского района Александр Колесников.

«Трактор с опрыскивателем, который опрыскивает поля сои, наклонился, перевернулся, и лопнула емкость, ядохимикаты вылились в канаву, в которой была вода. К большому счастью, эта канава ни с чем не сообщалась, вода из нее не вытекала. Она могла только вытекать при подъеме воды во время обильных дождей. Выехала оперативная группа, полиция, мои специалисты. Все это нашли, взяли пробы на анализ – воду, грунт. И вчера ООО "Ключи" все откачали из этой канавы – это их был трактор. И вылили на свои поля. Никакой опасности нет», – сказал Александр Семенович.

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#природа #происшествия

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