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Амурчан обеспокоил кружащий над Благовещенском самолет (видео)

Амурчан обеспокоил кружащий над Благовещенском самолет (видео)

Утром 13 июля в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация от обеспокоенных благовещенцев. Люди сообщили, что наблюдают самолет, который кружит над городом в районе аэропорта.

«Один и тот же самолет уже на пятый круг пошел. Вот именно этот и с такой же скоростью», – говорит в видео, которое прислали в редакцию, женщина.

Люди отмечали, что лайнер кружит над Благовещенском уже больше получаса. «Похоже, шасси не выпускаются», – предположили они.

В справочной службе аэропорта города агентству сообщили, что поводов для беспокойства нет. Воздушное судно, замеченное горожанами, – это самолет-облетчик Ан-26. «Проверяет оборудование полосы. Взет и посадку тренирует. Он даже не садится, он просто заходит на посадку и опять взлетает», – объяснили в службе.

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#транспорт

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