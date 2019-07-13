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13июля
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сегодня, 10:37 0

Ночью в Благовещенске пламя охватило ранее горевший дом

Ночью в Благовещенске пламя охватило ранее горевший дом
Фото: instagram.com/mreporter_blg

Ночью 13 июля в Благовещенске пламя охватило нежилой дом. Он расположен в районе перекрестка улиц Горького и Лазо. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило ночью в 00:54. Огнеборцы прибыли на место в 00:59 и в 01:08 ликвидировали открытое горение.

Инстаграм-паблик mreporter_blg со ссылкой на подписчика пишет, что этот дом поджигают уже 4-й раз.

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#пожары #происшествия

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