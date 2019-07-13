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сегодня, 10:11 0

В Свободном в ДТП погибла пассажирка автомобиля

В Свободном в ДТП погибла пассажирка автомобиля
Фото: pixabay.com

12 июля около 2 часов ночи в Свободном, на 5 километре технологического подъезда к карьеру Бардагон, произошло трагическое ДТП. Предварительно установлено, что женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наезд на дерево. В результате пассажирка машины погибла.

Водитель находилась в состоянии опьянения и не имела прав на управление транспортом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В соответствии с действующим законодательством, водителю грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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