В Зейском районе выявили группу иностранцев-нелегалов

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В Зейском районе полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства иностранцами. Возле поселка Береговой на участках золотодобычи на реках Уган и Безымянка сотрудники обнаружили семерых иностранцев, работавших сварщиками, водителями погрузчика без соответствующего разрешения. Еще два иностранца работали водителями экскаватора и погрузчика, при этом имея разрешение на работу штукатурами.

Иностранные граждане были доставлены в МО МВД России «Зейский», они привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, а также за «несоблюдение цели въезда в Россию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц, привлекших иностранцев к незаконной трудовой деятельности. А также в отношении юридических лиц, предоставивших заведомо ложные сведения при оформлении приглашений иностранцам на въезд в Россию. Проводится административное расследование.