Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 0

В Зейском районе выявили группу иностранцев-нелегалов

В Зейском районе выявили группу иностранцев-нелегалов
Фото: 28.мвд.рф

В Зейском районе полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства иностранцами. Возле поселка Береговой на участках золотодобычи на реках Уган и Безымянка сотрудники обнаружили семерых иностранцев, работавших сварщиками, водителями погрузчика без соответствующего разрешения. Еще два иностранца работали водителями экскаватора и погрузчика, при этом имея разрешение на работу штукатурами.

Иностранные граждане были доставлены в МО МВД России «Зейский», они привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, а также за «несоблюдение цели въезда в Россию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц, привлекших иностранцев к незаконной трудовой деятельности. А также в отношении юридических лиц, предоставивших заведомо ложные сведения при оформлении приглашений иностранцам на въезд в Россию. Проводится административное расследование.

Просмотров всего: 216

#происшествия

распечатать

Фотогалерея

Происшествия

Ночью в Благовещенске пламя охватило ранее горевший дом
Происшествия

В Свободном в ДТП погибла пассажирка автомобиля
Происшествия 2

Молодой медведь в Тындинском районе жив и здоров
Происшествия 1

В поселке Магдагачи бычок упал в трехметровый колодец (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь