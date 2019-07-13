Молодой медведь в Тындинском районе жив и здоров

Фото: кадр видео

С молодым медведем, который выходит к людям в Тындинском районе, все хорошо, он жив и здоров. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила Елена Макаренко, депутат Совета народных депутатов Тындинского района, предоставив видео. Съемка проводилась рабочими вечером 12 июля после инцидента на трассе.

«С веревки его водитель кормил окорочками, которые у него остались с обеда. С веревки – потому что одна рука у водителя поломана, в гипсе, а выйти к медвежонку он не рискнул. Он просто эти окорочка на веревке вытягивал медвежонку», – так описала Елена Макаренко вчерашние события.

Она добавила, что косолапого люди кормили утром 13 июля.

Как сообщало Амур.инфо, очевидица Татьяна рассказывала, что молодого медведя в Тындинском районе утром 12 июля задушили веревкой двое мужчин. Однако в дальнейшем эти сведения опровергли официальные ведомства.