Гонщики Дальнего Востока сразятся на трассе, придуманной благовещенцами

Фото: пресс-служба «РДС-Восток»

13 июля в Приморском крае состоятся соревнования по дрифту «РДС-Восток» (0+). Впервые пилоты серии поедут по трассе, которую придумали благовещенцы. Защищать честь Благовещенска будет один спортсмен – Николай Чудайкин.

Конфигурация трассы – принципиальный момент в «РДС-Восток». Если большинство соревнований «Российской дрифт-серии» по всей стране проходят на стационарных гоночных трассах, где конфигурация придумана изначально и меняться не может, то в «РДС-Восток» по ходу сезона пилоты выступают на двух асфальтовых площадках – в Хабаровске и Владивостоке, где конфигурация трассы каждый раз новая – ее создает руководитель гонки Дмитрий Семенюк.

«Мы стараемся после каждого этапа получать обратную связь от спортсменов – что понравилось, а что можно улучшить, доработать, – говорит Дмитрий Семенюк, – на очередном обсуждении вновь встал вопрос о конфигурации. Мы предложили гонщикам самим придумать ту конфигурацию, которая позволит им показать максимально зрелищный и качественный парный дрифт. Было несколько вариантов, в итоге общим решением приняли конфигурацию, которую придумал в прошлом пилот "РДС-Восток", а сегодня судья серии Макар Черныш из Благовещенска».

Как говорят гонщики «РДС-Восток», это прецедент, которого в серии еще не было. Но это и эксперимент – удачный или нет, покажут соревнования. Автор новой конфигурации – благовещенец Макар Черныш, судья «РДС-Восток», говорит, что трасса получилась очень дымной – по всей протяженности гонщикам придется жать на газ.

«У меня в Благовещенске есть друг – Артем Бардин, мы с ним судили несколько местных чемпионатов, – рассказал Макар Черныш. – Артем понимает, что такое дрифт, очень компетентный специалист. Я задал ему вопрос – как он видит новую конфигурацию? Мы сели и вместе придумали и отрисовали трассу. Но нарисовать можно все, что угодно, а в итоге проехать будет невозможно. Так что мы загрузили эту конфигурацию в гоночный симулятор и попробовали ее, что называется, в деле, пусть и виртуально. Нам хотелось чего-то нового. Будет совершенно нестандартная постановка, вроде сложная, но, судя по тренировкам пилотов, у ребят получается. Ну и она очень дымная, думаю, зрителям понравится!»

Наблюдать за соревнованиями жители Амурской области могут онлайн на официальном канале Серии на YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=A2JboWW3Ji0. Состязания начнутся в 13:00 по амурскому времени, сообщает пресс-служба «РДС-Восток».