Получены первые снимки с «Метеора-М» № 2-2, запущенного с Восточного
Были получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, запущенного 5 июля с космодрома Восточный. Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний.
12 июля осуществили перевод в режим съемки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведенный анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме. С МСУ-МР были получены первые снимки хорошего качества. Они уже переданы разработчику космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, сообщается на сайте Роскосмоса.
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