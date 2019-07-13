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13июля
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сегодня, 08:15 1

Получены первые снимки с «Метеора-М» № 2-2, запущенного с Восточного

Получены первые снимки с «Метеора-М» № 2-2, запущенного с Восточного
Фото: Амур.инфо

Были получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, запущенного 5 июля с космодрома Восточный. Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний.

12 июля осуществили перевод в режим съемки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведенный анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме. С МСУ-МР были получены первые снимки хорошего качества. Они уже переданы разработчику космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, сообщается на сайте Роскосмоса.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Ребята! Ну запустить в космос камеру, много ума не надо! Что дальше? О чем речь? Чем гордимся-то?!

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