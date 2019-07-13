Гороскоп на 13 июля: Львы захотят в отпуск, Стрельцы решатся на авантюру

Восход Солнца: 04:33

Заход Солнца: 20:37

Солнце в Раке.

Овен. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Овнов, занимающихся коммерческой деятельностью. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены, а результаты не оправдают приложенных сил. Женщин-Овнов звезды предостерегают от легкомысленности в поведении. Неблагоприятны новые знакомства. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

Телец. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. В целом же день неблагоприятный для контактов и деловых переговоров. Резкие смены настроения, дурное расположение духа не позволят достичь какого-либо результата.

Близнецы. Этот день начинает самый напряженный период в июле для Близнецов. Он благоприятен для деловых встреч, знакомств, планирования деятельности на целый год. Но нужно учесть, что Близнецам будет очень трудно достичь успеха, так как в этом году возможны серьезные препятствия и неожиданные крупные неприятности. Надейтесь только на себя. Прирожденное чувство уверенности в себе и способность стойко переносить все испытания будутспособствовать успеху.

Рак. Благоприятный день для новых встреч и знакомств. Ожидается прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия.

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Лев. Сегодня судьба будет благосклонна к Вам. Благоприятны сложные финансовые операции, заключения договоров, браков. Во избежание преград на пути к цели рекомендуется умело выбирать себе друзей и постараться не создавать врагов. Не торопитесь брать отпуск за свой счет, а просто постепенно снижайте деловую активность.

Дева. Неблагоприятный день. Сегодня лучше быть максимально сдержанным в любой ситуации – сильно развитое честолюбие может привести вас в западню. Сохраняйте самообладание, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи. Следите за здоровьем. Вероятны вещие сны.

Весы. Сегодня многим мужчинам-Весам представится возможность доказать своей избраннице, что он – благородной души человек, яркий и преданный партнер. Этот день позволит ощутить бодрость духа и всю радость жизни.

Скорпион. Сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным. Постарайтесь избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Вам предстоит принятие очень важных решений.

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Стрелец. Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу. Вдохновение и честолюбие, готовность преодолеть любые трудности для достижения цели принесут успех. Благоприятное расположение Меркурия позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Склонность к рискованным операциям может толкнуть вас на явную авантюру, однако, если расчет будет верен, то риск будет оправдан. Сон сбудется через день.

Козерог. Один из дней обольщения, разгула нечистой силы, духовного дурмана. Обратите внимание на людей, с которыми вам предстоит общаться. Вероятны происки недоброжелателей или конфликты с начальством. Следует сдерживать страсти и в семейных отношениях, иначе ситуация может выйти из-под контроля.

Водолей. Хороший день для физических нагрузок, активного отдыха, длительных прогулок, путешествий. Не исключена финансовая удача,связанная с выигрышем или удачной покупкой. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке. Общение со стихией Земли восстановит ваши силы.

Рыбы. День отдыха, обретения новых источников энергии. Преобразования космической энергии потребуют осторожности и внимания при выполнении любого дела. Сегодня неблагоприятны коммерческие операции, легкомысленные обещания, непродуманные расходы. Возможны проблемы с имуществом: ремонт, мелкие потери, кражи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев