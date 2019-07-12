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В поселке Магдагачи бычок упал в трехметровый колодец (видео)

В поселке Магдагачи бычок упал в трехметровый колодец (видео)
Фото: кадр видео

Крупный рогатый скот попал в беду в поселке Магдагачи Магдагачинского района. На помощь животному пришли огнеборцы пожарной части № 33 противопожарной службы Амурской области.

11 июля в 15:45 на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о том, что в старом дренажном колодце застряла корова. На вызов выехали начальник караула Вадим Мурзин, пожарный Сергей Карташов и водитель Николай Гришанин. На месте огнеборцы увидели, что молодой бычок упал в трехметровый колодец.

Вытащить животное пожарным помог местный житель Геннадий Богатырев – он предоставил для спасательной операции свой автокран. Бычка зацепили двумя аварийными тросами и быстро вытащили на поверхность. Во время спецоперации бык не пострадал, сообщает в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#животные #происшествия

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