В Приамурье после опрокидывания лодки погибли два человека, один пропал

Фото: Сергей Русин

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась Татьяна Цыгулёва. Женщина рассказала, что во время сплава по реке пропал ее брат – 32-летний Сергей Русин. Это произошло 4 июля во второй половине дня на реке Зее в районе реки Граматухи в Мазановском районе.

«Это мой родной брат, его нет с 4 июля. Двоих, которые находились с ним, нашли погибшими. Лодка перевернулась», – рассказала Татьяна.

Она отмечает, что родственники обратились в полицию, но есть ощущение, что поиски Сергея не ведутся. Тела двоих погибших обнаружили в первые же дни после случившегося – одного в том же месте, второго – в районе Свободного.

Татьяна надеется, что Сергей все же жив: возможно, он выплыл и заблудился.

На вид пропавшему мужчине 32-35 лет, он среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, глаза светлые, волосы русые. Был одет в футболку со вставкой желтого цвета и спортивный костюм темного цвета, сообщила сестра.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Сергея, Татьяна просит позвонить ей по телефону 8-985-180-88-22.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству подтвердили факт, что два человека погибли, один числится пропавшим.

«Поиск продолжаются. Задействованы государственные инспекторы Свободненского, Селемджинского, Нижнезейского участков. При патрулировании и рейдах они обследуют береговую линию и водную поверхность. Также в мероприятиях задействованы рыбинспекция, ЛОВД города Свободного. Информация о случившемся доведена до глав администраций Мазановского, Свободненского и Благовещенского районов», – сказали в ведомстве.