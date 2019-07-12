В микрорайоне Благовещенска сильный дождь вновь затопил гаражный массив

В Благовещенске владельцы гаражей готовят коллективную жалобу в администрацию города. В пятницу, 12 июля, во время дождя в микрорайоне в очередной раз затопило гаражный массив.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», гаражный массив АНК, расположенный между улицей Промышленной и Игнатьевским шоссе по Студенческой, топит каждый раз во время дождя. Владельцы не могут зайти в помещения – в них стоит вода. От сырости строения разрушаются.

«10 минут назад начался дождь. Плывем. Это уже не смешно. Сколько можно-то уже – как дождь, так тонем!» – рассказал автор видео.

По его словам, владельцы гаражей планируют обратиться в прокуратуру. Люди уверены: в ситуации с регулярным подтоплением виноват застройщик.