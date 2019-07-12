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12июля
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сегодня, 19:21 4

В микрорайоне Благовещенска сильный дождь вновь затопил гаражный массив

В микрорайоне Благовещенска сильный дождь вновь затопил гаражный массив

В Благовещенске владельцы гаражей готовят коллективную жалобу в администрацию города. В пятницу, 12 июля, во время дождя в микрорайоне в очередной раз затопило гаражный массив.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», гаражный массив АНК, расположенный между улицей Промышленной и Игнатьевским шоссе по Студенческой, топит каждый раз во время дождя. Владельцы не могут зайти в помещения – в них стоит вода. От сырости строения разрушаются.

«10 минут назад начался дождь. Плывем. Это уже не смешно. Сколько можно-то уже – как дождь, так тонем!» – рассказал автор видео.

По его словам, владельцы гаражей планируют обратиться в прокуратуру. Люди уверены: в ситуации с регулярным подтоплением виноват застройщик.

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#ЖКХ #погода #происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    непогода любит микраху. То смерч, то град, тут ливнем затопило, а у нас ни капли, только грохот с неба.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    в центре вообще дождя не было

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Чигири тоже сухо...

  • Karasik

    Karasik
    2 минуты назад

    СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ ВНОВЬ ЗАТОПИЛ ГАРАЖНЫЙ МАССИВ..

    топит с конца 80-х годов...

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